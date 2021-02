Bestätigt: Edin Terzic bleibt dem BVB erhalten

Edin Terzic, der im Sommer bei Borussia Dortmund von Marco Rose als Cheftrainer abgelöst wird, bleibt dem Verein über diese Saison hinaus erhalten.

Dies bestätigte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber “DAZN” vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Sevilla. “Mit Edin haben wir natürlich auch gesprochen: Er wird auch in der neuen Saison bei uns im Trainerteam bleiben und wieder in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen”, so Zorc. Auch Terzic bestätigte seinen Verbleib bei “Sky”: “Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich klar geäussert. Für mich ist nun erst einmal das Hier und Jetzt wichtig. Aber ich werde auch in der kommenden Saison beim BVB arbeiten.”

Der 38-Jährige rückt im Sommer wieder ins zweite Glied. Als Co-Trainer arbeitete er in Dortmund bereits vor der Entlassung von Lucien Favre Ende des letzten Jahres.

psc 17 Februar, 2021 21:03