Borussia Dortmund will Abwehr-Verstärkung von ManUtd

Borussia Dortmund arbeitet an einem Transfer des portugiesischen Aussenverteidigers Diogo Dalot von Manchester United.

Laut “Sky”-Reporter Kaveh Solhekol möchte der BVB vor der Deadline am Dienstag einen Deal mit dem 22-jährigen Abwehrspieler einfädeln. Ziel ist eine Leihe mit anschliessender Kaufoption. Dalot spielt bei ManUtd eine untergeordnete Rolle und war bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen. Damals an den AC Mailand. Er kann auf der linken oder rechten Abwehrseite spielen. Nun könnte Dalot in die Bundesliga wechseln. Vertraglich ist der zweifache Nationalspieler, der bei Porto ausgebildet wurde, bis 2023 an die Red Devils gebunden.

psc 26 August, 2021 22:38