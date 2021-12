Borussia Dortmund gibt drei Spielern die Freigabe für einen Winterwechsel

Borussia Dortmund gibt drei Spielern des Profikaders die Freigabe für Wechsel im Januar.

Schon länger ist klar, dass Roman Bürki den BVB im Winter nach Möglichkeit verlassen kann und auch soll. Die aktuelle Nummer 3 bezieht ein Jahressalär von rund 5 Mio. Euro. Genau dies macht einen Transfer allerdings schwierig: Der Schweizer Keeper müsste wohl eine grosse Gehaltseinbusse in Kauf nehmen, falls er wechselt. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2023. Dort hat er keinerlei Aussichten auf Einsätze. Gregor Kobel und Marwin Hitz sind als Nummern 1 und 2 gesetzt.

Ein weiterer Wechselkandidat der Dortmunder ist laut “Sport Bild” Axel Witsel: Der belgische Mittelfeldprofi verfügt über einen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt. In der Schaltzentrale im Mittelfeld scheint er inzwischen von Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud abgelöst worden zu sein. Juve bekundet angeblich grosses Interesse. Auch andere Klubs klopfen bereits an. Ein Januar-Transfer würde dem BVB noch eine (kleine) Ablöse in die Kassen spülen.

Die Dortmunder ebenfalls bereits zur Saisonmitte verlassen könnte der brasilianische Angreifer Reinier: Dieser ist seit Sommer 2019 von Real Madrid an den BVB ausgeliehen, konnte sich aber nie durchsetzen. Die Leihe könnte vorzeitig abgebrochen werden.

psc 15 Dezember, 2021 13:55