Borussia Dortmund droht bei Thorgan Hazard eine Hängepartie

Der belgische Flügelstürmer Thorgan Hazard wurde für die zweite Saisonhälfte von Borussia Dortmund an die PSV Eindhoven verliehen. In den Niederländen konnte sich der 30-Jährige nicht durchsetzen. Auch beim BVB hat er allerdings keine Zukunft mehr.

Die PSV wird Hazard im Sommer laut «Ruhr Nachrichten» kaum definitiv übernehmen. Der Nationalspieler hat sich nicht durchsetzen können und stand bislang nur einmal in der Startelf. In insgesamt zehn Einsätzen ist ihm ein Treffer gelungen – zu wenig für eine permanenten Verpflichtung.

Der Flügelflitzer wird also erst einmal zum BVB zurückkehren, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. In Dortmund spielt er in den Zukunftsplanungen allerdings keine zentrale Rolle mehr. Der Bundesligist wünscht sich einen Verkauf, zumal der Angreifer mit rund 5 Mio. Euro ein stolzes Jahressalär kassiert. Ob sich ein Abnehmer finden lässt, steht aber noch in den Sternen.

psc 27 April, 2023 10:50