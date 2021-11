Mega-Gehalt: Borussia Dortmund geht für Erling Haaland voll ans Limit

Borussia Dortmund unternimmt alles, um seinen Torjäger Erling Haaland über diese Saison hinaus an sich binden zu können.

Der 21-jährige Norweger steht zwar noch bis 2024 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel ermöglicht ihm aber einen Abgang im kommenden Sommer. Genau dies versucht der BVB weiterhin händeringend zu verhindern. Laut “Bild” will man den 21-jährigen Stürmer innerhalb des Vereins zum absoluten Spitzenverdiener machen. Ein jährliches Salär von 16 bis 18 Mio. Euro winkt Haaland demnach. Es wäre mindestens eine Verdopplung seines aktuellen Gehalts. Der Angreifer würde zum absoluten Spitzenverdiener aufsteigen. Derzeit ist dies Marco Reus mit einem geschätzten Jahresgehalt von 10 Mio. Euro.

Dortmund kommentiert die Zahlen bisher nicht. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in der Vergangenheit aber betont, dass alles in gewissen Grenzen bleiben müsse. Ob dies bei Haaland noch der Fall ist, muss sich weisen. Das Unterfangen, den Superstar zu halten, wird in jedem Fall schwierig, auch wenn sich der norwegische Nationalspieler im Verein sehr wohl fühlt.

psc 12 November, 2021 11:34