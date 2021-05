Borussia Dortmund macht die Tür bei Erling Haaland definitiv zu

Erling Haaland wird auch in der nächsten Saison für Borussia Dortmund stürmen. Der Bundesligist schliesst einen Verkauf nun gänzlich aus.

Die Aussagen der BVB-Verantwortlichen waren in der Vergangenheit stets identisch: Man plane auch in der kommenden Saison fest mit dem norwegischen Torjäger, ein Abgang in diesem Sommer sei kein Thema, hiess es. Tatsächlich soll Dortmund Haaland und dessen Berater Mino Raiola laut “Goal” nun nach Abschluss der Saison klargemacht haben, dass man in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall auf die Dienste des 20-Jährigen zähle. Selbst ein Angebot in Höhe von mehr als 100 Mio. Euro würde den Verein nicht in Versuchung bringen, Haaland muss bleiben.

Der Angreifer wurde jüngst zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt – noch vor Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der sogar einen neuen Tor-Rekord aufgestellt hat. Haalands Vertrag in Dortmund läuft bis 2024. Im Sommer 2022 greift eine Ausstiegsklausel, die im Bereich von 75 Mio. Euro liegen soll. Dann kann Dortmund einen Verkauf nicht mehr verhindern. Einen früheren Abgang des Topstürmers wird es nicht geben.

psc 26 Mai, 2021 15:20