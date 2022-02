Borussia Dortmund will sich zwei 16-jährige Sporting-Talente krallen

Borussia Dortmund will sich beim portugiesischen Topklub Sporting bedienen und die beiden 16-jährigen Rohdiamanten Dario Essugo und Rodrigo Ribeiro verpflichten.

Die beiden Youngster stehen laut “A Bola” unter direkter Beobachtung der BVB-Scouts. Zuletzt soll einer der Dortmunder Späher sogar in Lissabon gewesen sein, um die beiden in der zweiten Mannschaft in Aktion zu sehen. Essugo, der im offensiven Mittelfeld als Achter zum Zug kommt, lief in der Champions League sogar bereits für die Profis auf. Ribeiro ist noch offensiver ausgerichtet und kommt meist als hängende Spitze zum Zug.

Günstig wird das geplante Unterfangen für Dortmund nicht: Die beiden portugiesischen Nachwuchsnationalspieler stehen noch bis 2024 bzw. 2025 unter Vertrag. Wann der Bundesligist ein konkretes Angebot abgeben wird, ist noch nicht klar.

psc 7 Februar, 2022 10:04