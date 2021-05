Brandrede vom Boss: So sorgte Watzke für die BVB-Kehrtwende

Borussia Dortmund schliesst die Saison 2020/21 mit dem Gewinn des DFB-Pokal sowie mit der Qualifikation zur Champions League ab. Dass der BVB im Saisonfinish seine Ziele noch erreichen konnte, war offenbar auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu verdanken.

Zeitweise sah es so aus, als würde Borussia Dortmund in der kommenden Saison nicht in der Champions League vertreten sein. Nach der 1:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag der Bundesliga soll Hans-Joachim Watzke die BVB-Mannschaft laut der “Bild” allerdings scharf angezählt haben. Der Geschäftsführer der Schwarzgelben habe demnach eine Brandrede gehalten und Leistungsträger um Mats Hummels, Erling Haaland und Co. gefragt, “ob sie in der kommenden Saison keine Lust hätten, sich mit den Besten der Welt zu messen”.

Die Vereinsführung entzog dem Team ferner öffentlich das Vertrauen, wobei sich Trainer Edin Terzic immer wieder hinter seine Mannschaft stellte – trotz Zweifel der Bosse. Letztlich gelang es den Dortmundern, sieben Siege aus den verbleibenden sieben Bundesligaspielen zu holen sowie der Pokalsieg gegen RB Leipzig.

adk 24 Mai, 2021 17:24