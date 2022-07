Brandt kommentiert Gerüchte um BVB-Abgang

Julian Brandt wird bei Borussia Dortmund mal wieder zu den Verkaufskandidaten gezählt. Der Angreifer selbst hat sich dahingehend nun deutlich positioniert.

Will Borussia Dortmund Julian Brandt verkaufen? “Ich habe von der Geschichte natürlich gehört. Aber nicht alles, was man hört, stimmt auch”, sagte der 26-Jährige dem “SID” im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Der Offensivmann stellte deutlich klar: “Mit mir hat über solche Themen definitiv niemand gesprochen.” Der Vertrag des 38-fachen DFB-Nationalspieler läuft bei Borussia Dortmund noch bis 2024.

