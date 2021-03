Bürki oder Hitz? BVB-Coach Terzic lässt Goalie-Frage offen

Wer nun die Nummer eins im Tor von Borussia Dortmund ist, ist unklar. BVB-Coach Edin Terzic lässt weiter offen, ob es Roman Bürki oder nicht doch Marwin Hitz ist.

Zuletzt hütete Marwin Hitz recht erfolgreich das Tor von Borussia Dortmund. Wie es in den kommenden Spielen und in Zukunft wohl aussieht? Das wollte Edin Terzic vor dem anstehenden DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 20.45 Uhr) nicht verraten.

“Ich werde diese Frage nicht heute beantworten”, kommentierte der 38-jährige Übungsleiter am Montag. Bürki hatte seinen Stammplatz verloren. Nach seiner Schulterverletzung kehrte der eigentliche Stammkeeper am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (3:0) zwar in den Kader zurück, im Tor stand aber sein Landsmann Marwin Hitz.

adk 1 März, 2021 19:16