Die Burger-Lust von Niklas Süle war Thema bei den Verhandlungen mit dem BVB

Die angeblich mangelnde Fitness von Niklas Süle wird zurzeit intensiv diskutiert. Sein Berater Volker Struth verrät nun, dass die Burger-Lust des 27-jährigen Abwehrspielers sogar ein Thema bei den Verhandlungen mit Borussia Dortmund war.

“Als wir unser abschliessendes Gespräch mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund geführt haben im Januar dieses Jahres, wurde die Frage auch tatsächlich gestellt ‘Niklas, man sagt dir ja nach, dass du gerne mal einen Hamburger isst oder vielleicht auch mal ein Bierchen trinkst.’ Das hat der Junge ehrlicherweise mit Ja beantwortet. ‘Ja, mach ich schon mal. So wie das vielleicht auch manche andere Spieler machen. Bei mir wird halt ein bisschen öfter darüber gesprochen. Und bei mir sieht man die zwei Kilo, die ich mehr wiege, auch'”, sagt Struth bei “Bild TV”. Der Spielerberater verteidigt Süle gleichzeitig: “Wissen Sie, am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Spieler seine Leistung bringt. Und er ist gerade mal ein paar Wochen in Dortmund. Jetzt gebt dem Ganzen mal ein bisschen Zeit. Ich bin mir ganz sicher, dass der Niklas Süle bei Borussia Dortmund eine gute Saison spielen wird und auch eine gute WM spielen wird.”

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ärgert sich, dass die Fitness bzw. mögliches Übergewicht nun öffentlich thematisiert werden: “Ich finde es gegenüber Niklas nicht in Ordnung, dass das Thema wieder aufgemacht wird. Das Thema zieht sich in den letzten Tagen durch. Wir sollten da einen Haken drunter machen.”

psc 4 September, 2022 15:12