BVB meldet 75 Mio. Euro Corona-Verlust

Borussia Dortmund erwartet für das laufende Geschäftsjahr trotz Champions League-Teilnahme und Sieg im DFB-Pokal ein dickes Minus.

75 Mio. Euro Verlust erwartet der BVB, wie der börsennotierte Bundesligist am Dienstag in einer Ad-hoc-Mitteilung verkündet. Seit Oktober musste der Verein wie alle Bundesligisten sämtliche Spiele vor leeren Rängen austragen. Dadurch fielen Zuschauereinnahmen weg. Das laufende Geschäftsjahr endet am 30. Juni. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein Minus in der Grössenordnung von 70 bis 75 Mio. Euro angekündigt. Dazu wird es kommen. Damals wurde noch mit einer Zuschauerauslastung von 20 Prozent gerechnet. Tatsächlich waren seit Oktober gar keine Fans mehr im 81’000 Gäste fassenden Signal Iduna Park mehr gestattet. Bereits im Vorjahr schrieb der BVB ein Minus. Damals betrug dieser 43,9 Mio. Euro.

psc 25 Mai, 2021 15:17