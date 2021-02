BVB-Not-Verkäufe: 8 Spieler auf der Liste

Borussia Dortmund ist von der Corona-Pandemie weiterhin stark betroffen und schreibt alleine in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21 ein Minus von 26,3 Mio. Euro. Im Sommer könnte es beim Verein zu Spielerverkäufen kommen. Nicht weniger als acht Namen befinden sich auf der hochkarätigen Liste.

Angeführt wird sie laut “WAZ” von Jadon Sancho. Der junge Engländer, der bereits im vergangenen Sommer als Verkaufskandidat galt, könnte nun definitiv gehen. Laut “Sky”-Reporter Max Bielefeld ist die Chance auf einen Transfer des 20-Jährigen sogar auf 90 Prozent. Auch die Namen Axel Witsel, Manuel Akanji und Mahmoud Dahoud gelten als Anwärter.

Ausserdem werden auch Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro und Erling Haaland ins Spiel gebracht, falls alle Stricke reissen und die finanzielle Not Überhand nimmt. Grundsätzlich plant man beim BVB aber langfristig mit diesem Quartett, die anderen spieler stehen also eher im Fokus, was Verkäufe angeht.

Von zentraler Bedeutung für den Verein ist die Qualifikation für die Champions League, die aufgrund der jüngsten Resultate infrage gestellt ist.

psc 9 Februar, 2021 09:59