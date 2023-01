BVB rechnet inzwischen mit dem Abgang von Youssoufa Moukoko

Bei Borussia Dortmund scheinen die Hoffnungen auf einen Verbleib von Youssoufa Moukoko über diese Saison hinaus inzwischen deutlich gesunken sein.

Der BVB will den Vertrag mit dem 18-jährigen Jungstar unbedingt verlängern und hat diesem auch schon vor längerer Zeit ein Angebot unterbreitet. Dieses hat Moukoko bislang allerdings nicht angenommen und scheint dies auch nicht tun zu wollen. Transferinsider Fabrizio Romano sagt, dass man beim BVB inzwischen erwartet, dass der Angreifer eine neue Herausforderung sucht. Für die Verlängerung soll ihm ein Jahressalär von 3 Mio. Euro geboten worden sein, was ihm nicht ausreiche.

Moukoko hat sich kurz vor Weihnachten öffentlich geäussert und behauptet, dass in den Medien viele Lügen verbreitet würden. Die Frage, ob er in Dortmund bleibt oder nicht, hat der Youngster allerdings noch nicht beantwortet. Mit Barça und ManUtd sollen ausländische Topvereine an ihm dran sein.

psc 2 Januar, 2023 17:33