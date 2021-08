BVB-Profi Axel Witsel ist ein Thema bei Juventus

Juventus hat mit Manuel Locatelli in diesem Sommer einen Defensivstrategen für das Mittelfeld geholt. Dabei muss es aber nicht zwingend bleiben. Auch Axel Witsel soll ein Thema sein.

Die Turiner befassen sich mit dem belgischen BVB-Profi als möglichen Ersatz für Weston McKennie. Der Amerikaner ist nach der Ankunft von Locatelli angeblich auf der Suche nach einem neuen Klub und dürfte für 30 Mio. Euro gehen. Tottenham scheint Interesse am 22-Jährigen zu bekunden. Sollte er tatsächlich gehen, könnte sich Juve noch in diesem Sommer um Axel Witsel bemühen.

Der 32-jährige Nationalspieler steht in Dortmund nur noch eine weitere Saison bis 2022 unter Vertrag. Zuletzt half er beim BVB in der Innenverteidigung aus. Kehren Mats Hummels und weitere Abwehrspieler zurück, könnte sein Stammplatz aber in Gefahr sein. Ein Verkauf ist wohl zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Bundesligist würde aber wohl zunächst Ersatz benötigen, da mit Thomas Delaney bereits ein gelernter defensiver Mittelfeldspieler (zum FC Sevilla) wechselt.

psc 25 August, 2021 17:47