BVB befördert nach Moukoko ein weiteres Supertalent

Borussia Dortmund zieht mit dem 17-jährigen Nnamdi Collins nach Youssoufa Moukoko ein weiteres Supertalent zu den Profis hoch.

Der junge Innenverteidiger könnte derzeit noch in der U17 spielen, läuft aber bereits in der U19 auf. Laut “Bild” folgt für den Youngster im Sommer die nächste Beförderung: Collins soll dann, wie Moukoko vor ihm, bereits Einzug in den Profikader erhalten.

Der gebürtige Düsseldorfer spielt seit Sommer 2016 für den BVB. Er ist auch amtierender U17-Nationalspieler. Chelsea und ManCity wollten Collins auf die Insel locken. Dies ist bislang aber nicht gelungen. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagt über das Supertalent: “Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln.”

psc 29 März, 2021 11:46