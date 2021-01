BVB-Boss Watzke äussert sich zur Trainersuche

Borussia Dortmund hat nach der Entlassung von Lucien Favre erst einmal den früheren Co-Trainer Edin Terzic zum Cheftrainer ernannt. Wie es im Sommer weitergeht, ist nach wie vor offen. Klubboss Hans-Joachim Watzke ist entspannt.

Mit Terzic wurde rasch eine Lösung gefunden: Der 38-Jährige fühlt sich mit dem Verein sehr verbunden und würde offenbar auch wieder ins zweite Glied rücken, falls er im Sommer abgelöst wird. Dies deutet Watzke im Gespräch mit dem “kicker” zumindest an: “Er hat uns sofort gesagt: Ich bin Borusse, falls im Sommer ein neuer Trainer kommen sollte, bleibe ich Borusse.”

Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz kann sich je nach weiterem Saisonverlauf aber auch Chancen auf eine weitergehende Festanstellung in der aktuellen Funktion machen. “Es ist doch so: Wenn Edin es gut macht – und das glaube ich – und wir uns trotzdem für eine andere Lösung entscheiden sollten, stünden ihm alle Türen offen. Und vielleicht schiesst er ja auch so durch die Decke, dass wir sagen: Es ist top so, wie es ist! Wir sind da alle miteinander ganz entspannt. Edin Terzic inklusive”, sagt Watzke.

Mögliche Nachfolger wurden nach dem Favre-Rauswurf bereits genannt: Marco Rose von Gladbach soll beispielsweise ein heisser Kandidat sein, wobei unklar ist, ob er die andere Borussia nach dieser Saison tatsächlich verlässt.

psc 4 Januar, 2021 10:11