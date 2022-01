BVB-Bosse führen wegweisendes Gespräch mit Erling Haaland

Borussia Dortmund möchte Erling Haaland unbedingt über diese Saison hinaus halten. Die Verantwortlichen des Bundesligisten suchen das Gespräch mit dem Norweger.

Dieser muss sich in den kommenden Wochen oder auch Monaten entscheiden, ob er im Sommer eine neue Herausforderung annimmt oder doch mindestens ein weiteres Jahr in Dortmund verbringt. Für die Offiziellen des BVB ist klar, dass das zweite Szenario bevorzugt wird. Laut “Ruhr Nachrichten” steht bereits in Kürze ein wegweisendes Gespräch mit dem 21-jährigen Torjäger an. Dabei sollen diesem die Perspektiven aufgezeigt werden, die er bei einem Verbleib in Dortmund hat.

Medienberichten zufolge sind die Dortmunder Klubbosse auch bereit, tief in die Taschen zu greifen, um Haaland von einem Verbleib zu überzeugen. Von einer Verdoppelung des Jahressalärs auf bis zu 16 Mio. Euro ist die Rede.

Im Falle eines Transfers im Sommer würde der Verein zwar rund 75 bis 90 Mio. Euro Ablöse kassieren, allerdings einen herben sportlichen Verlust hinnehmen müssen.

psc 3 Januar, 2022 11:45