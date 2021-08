BVB-Co-Trainer wird für Absage an Witsel-Gerüchte gefeiert

Axel Witsel soll angeblich für fünf Millionen Euro zum Verkauf stehen und unter anderem Aston Villa angeboten. Dies kommentierte ein User auf Twitter mit Unverständnis, könne Borussia Dortmund den belgischen Nationalspieler schliesslich noch gebrauchen.

BVB-Co-Coach Rene Maric äusserte sich darauf hin und schrieb: “Das ist offensichtlich Unsinn. Ich kann nicht verstehen, wie manche Leute behaupten, das wäre nicht nur, um Schlagzeilen zu machen.” Ein anderer Nutzer wiederum fragte bei Maric nach, von welcher Quelle er dies wisse.

it‘s obvious nonsense, can‘t understand how some people are pretending it‘s not just to make a headline

