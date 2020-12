BVB-Coach Edin Terzic reagiert gelassen auf Scholl-Kritik

Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic wurde am Wochenende von Mehme Scholl in nicht gerade schmeichelhafter Art und Weise analysiert. Der 38-Jährige nimmt die Kritik des Ex-Nationalspielers allerdings gelassen.

Der Nachfolger von Lucien Favre scheint sich bereits eine dicke Haut angelegt zu haben. “Wenn ich mich damit beschäftigen würde, was Leute über mich sagen, die mich nicht so gut kennen, dann würde mich das nicht weiterbringen”, so die nüchternen Worte von Terzic am Montag auf einer Pressekonferenz.

Der Scholl-Kritik kann er sogar etwas Positives abgewinnen: “Dass er mich kennt, finde ich in erster Linie ganz cool. Er war einer der ersten Teenie-Stars in der Bundesliga, die ich so miterlebt habe. Ich mochte ihn auch als Spieler immer gerne.”

Der langjährige Bayern-Profi hatte Terzic nach der 1:2-Niederlage des BVB bei Union Berlin bei “Bild” kritisiert: “In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne wieder auf. Seine Analyse ist nicht greifbar. Ich sollte früher auch von ‘Box’ statt von einem Strafraum sprechen. Oder von einer diametral abkippenden Doppelsechs. Ich habe mich geweigert.”

psc 21 Dezember, 2020 17:12