5 Topklubs haben dänischen Verteidiger von Galatasaray im Blick

Mehrere Premier League-Vereine und weitere Topklubs befassen sich offenbar mit dem dänischen Abwehrspieler Victor Nelsson.

Der 24-Jährige schnürt seine Schuhe seit 2021 für Galatasaray und ist dort in der Innenverteidigung gesetzt. Auch in der dänischen Nationalmannschaft steht er regelmässig im Aufgebot, wobei er dort nicht immer zum Einsatz gelangt. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro machen ihn nun offenbar für Klubs aus Topligen interessant. Laut dem türkischen Transferspezialisten Yagiz Sabuncuoglu steht Nelsson im Visier von Arsenal, Tottenham Hotspur, Sevilla, Atalanta und auch Borussia Dortmund.

Vor allem ein allfälliger Wechsel auf die Insel soll den Verteidiger sehr reizen. Vertraglich ist er bis 2026 an Galatasaray gebunden.

psc 13 Juni, 2023 17:52