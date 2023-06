BVB: Dieser Italien-Star soll der neue Jude Bellingham werden

Beim BVB dauert der Suchprozess nach dem Erben von Jude Bellingham noch immer an. Ein Shootingstar aus der Serie A könnte in Zukunft seine Aufgaben übernehmen.

Borussia Dortmund prüft mehrere Kandidaten, die am besten in das Raster passen, das ausgeschrieben wurde, um die gigantische Lücke zu füllen, die Jude Bellingham mit seinem Wechsel zu Real Madrid hinterlassen wird.

Die "Bild" reportiert, dass Morten Hjulmand ein heisser Kandidat an der Dortmunder Strobelallee ist. Der Vertrag des dänischen Mittelfeldspielers, der aktuell im Aufgebot seines Heimatlandes steht, ist nur noch bis 2024 gültig. Aktuell ist er an die US Lecce gebunden, die er als Captain anführt.

Hjulmand gilt als Abräumer im zentralen Mittelfeld und entspricht damit vielleicht nicht ganz dem Bellingham-Profil. Der 23-Jährige kann aber auch eine Reihe weiter vorne eingesetzt werden. Zuletzt war auch Eintracht Frankfurt Interesse nachgesagt worden.

aoe 17 Juni, 2023 15:23