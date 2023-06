BVB & Emre Can: Verlängerung oder Verkauf

Emre Can steht bei Borussia Dortmund am Scheideweg.

Der 29-Jährige hat sich in dieser Saison wieder zu einem sehr wichtigen Spieler des BVB gemausert. Laut "Sport 1" suchen die Vereinsverantwortlichen das Gespräch mit dem Allrounder und möchten den bis 2024 gültigen Vertrag verlängern. Ein ablösefreier Abgang von Emre Can im kommenden Jahr soll es hingegen nicht geben. Deshalb ist auch ein Verkauf in diesem Sommer nicht ausgeschlossen, falls es zu keiner Einigung über ein neues Arbeitspapier kommt.

Der Nationalspieler zählt in Dortmund zu den Spitzenverdienern. Möglicherweise müsste er für eine Verlängerung Abstriche beim Salär machen.

psc 16 Juni, 2023 11:47