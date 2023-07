Der BVB verankert bei Nmecha eine "Instagram-Klausel"

Borussia Dortmunds Neuzugang Felix Nmecha hat in der Vergangenheit mit kontroversen Meinungen in den sozialen Medien für hitzige Debatten gesorgt. Der BVB hat darauf keine Lust und hat im Vertrag des 22-Jährigen angeblich eine "Instagram-Klausel" verankert.

Diese besagt laut "AZ" und "WAZ", dass Nmecha in den sozialen Medien keine Posts veröffentlichen darf, die gegen die Grundwerte des Bundesligisten verstossen. Ansonsten müsste der Mittelfeldspieler eine saftige Busse in Millionenhöhe zahlen.

Die Klausel wurde bislang von BVB-Seite her nicht öffentlich bestätigt oder kommentiert. Tatsächlich waren vergangene Äusserungen des Spielmachers bei den Gesprächen über einen Wechsel aber ein Thema. Nmecha unterschrieb in Dortmund am Montag bis 2028.

psc 6 Juli, 2023 16:37