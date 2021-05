BVB fordert für Edin Terzic eine Ablöse

Edin Terzic ist als Co-Trainer von Lucien Favre in die Saison gestartet. Seit Mitte Dezember amtet er beim BVB als Interimscheftrainer. Und der 38-Jährige hat das Schaufenster genutzt und Interesse bei anderen Bundesligaklubs geweckt. Einfach so ziehen lassen will Dortmund den Senkrechtstarter nicht.

Nach Angaben der “WAZ” fordert der BVB im Falle eines Abgangs von Terzic auf jeden Fall eine Ablöse. Am Rande des gewonnenen DFB-Pokalfinals hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigt, dass der Vertrag mit dem Trainer verlängert wurde. Grundsätzlich plant man in Dortmund weiter mit dem Deutsch-Kroaten, wobei dieser im Sommer wieder ins zweite Glied rücken müsste und erneut Assistent unter Marco Rose würde. Ein Abgang ist allerdings nicht ausgeschlossen, auch wenn Terzic der Eintracht in dieser Woche abgesagt haben soll. Wie hoch die Ablöse ist, die Dortmund verlangt, ist bisher nicht bekannt.

psc 20 Mai, 2021 10:29