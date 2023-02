BVB muss gegen Chelsea auf Moukoko verzichten

Borussia Dortmund muss das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Chelsea ohne Stürmer Youssoufa Moukoko antreten.

Der 18-jährige Angreifer verletzte sich beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen am Samstag am Sprunggelenk und musste noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Nach Angaben der «WAZ» ist bereits klar, dass Moukoko bis zur Partie am Mittwochabend nicht fit wird. Trainer Edin Terzic muss im Hinblick auf die Partie gegen den Premier League-Klub ohne den jungen Angreifer planen. Klarheit über die Ausfalldauer soll eine MRT-Untersuchung am Montag bringen.

psc 12 Februar, 2023 16:27