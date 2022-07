BVB-Geschäftsführer Cramer kündigt Haller-Ersatz an

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl deutete bereits an, dass Dortmund wegen des langwierigen Ausfalls von Sébastien Haller im Angriff noch tätig werden könnte. Geschäftsführer Carsten Cramer findet nun deutlichere Worte.

Gegenüber “Sky” lässt er durchblicken, dass sich der BVB in der Offensive noch verstärken wird. “Wir sind nicht passiv, nur wartend und hoffen, dass es irgendwie besser wird. Wir haben uns auf die Situation eingestellt. Wir haben das im Blick und wissen, dass wir da tätig werden müssen. Wir sind am Ball”, sagt Cramer und ergänzt, dass es konkrete Infos womöglich schon “in den nächsten Tagen” geben könnte. Man steht offenbar im Kontakt mit einigen Kandidaten und Beratern. Eine längere Liste an potentiellen Verstärkungen besteht bereits.

Am wichtigsten sei nun aber, dass Haller nach seiner Operation infolge einer Hodenkrebstumorerkrankung möglichst rasch gesund werde. Der Verein liess in dieser Woche durchblicken, dass der 28-Jährige auf dem Platz in jedem Fall ein paar Monate fehlen wird.

psc 28 Juli, 2022 14:30