BVB gewinnt Tauziehen um Supertalent Aliou Baldé

Borussia Dortmund wird das Tauziehen um den erst 17-jährigen senegalesischen Flügelstürmer Aliou Baldé wohl für sich entscheiden.

Wie das Portal “Tággat” berichtet, hat sich der Youngster nach Probetrainings, die ihn auch zum FC Villarreal nach Spanien und Fortuna Sittard nach Belgien führte, für einen Wechsel zum BVB entschieden. Aliou Baldé wird demnach ab Sommer für den Nachwuchs der Dortmunder auflaufen.

Der 1.63 Meter klein gewachsene Angreifer sorgte im letzten Jahr mit seinen Auftritten am U17-Afrika Cup und später an der U17-WM in Brasilien für Furore, wo er unter anderem gegen die USA und die Niederlande traf. Beim BVB wird er wohl zunächst bei den A-Junioren und allenfalls in der zweiten Mannschaft spielen.

psc 21 April, 2020 16:51