BVB gibt Verlängerung mit Emre Can bekannt

Was sich zuletzt abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Der BVB verlängert den Vertrag mit Emre Can, was vor allem seiner Entwicklung in den vergangenen Monaten geschuldet ist.

Borussia Dortmund und Emre Can (29) machen weiterhin gemeinsame Sache. Wie der BVB offiziell auf seinen Kanälen bekanntgibt, verlängert der Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorläufig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Can hat in seiner Karriere bislang 121 Ernstkämpfe für den BVB bestritten. Im Jahr 2023, in dem der BVB bislang 46 Punkte eingefahren hat, gehörte Can zu den Leistungsträgern im Kader von Cheftrainer Edin Terzic. 2021 gewann er mit den Dortmunder Borussen durch einen 4:1-Finalsieg gegen Leipzig den DFB-Pokal.

"Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft", so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

✍️ Der #BVB und Emre Can gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. 🤝 ▶️ https://t.co/EHoT5xzk0i — Borussia Dortmund (@BVB) July 22, 2023

aoe 22 Juli, 2023 14:23