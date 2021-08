BVB: Gute und schlechte Nachrichten von Mats Hummels

Mats Hummels ist am Donnerstag bei Borussia Dortmund für das Training auf den Rasen zurückgekehrt. Ein Comeback steht aber noch nicht unmittelbar bevor.

Trainer Marco Rose wird auch zum Bundesliga-Start am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt noch auf den Innenverteidiger verzichten. “Mats ist nach wie vor im Individualtraining. Dort macht er allerdings Fortschritte”, sagt der BVB-Coach Marco Rose am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Hummels plagt sich bereits seit letzter Saison mit Problemen mit der Patellasehne herum. Wann er wieder spielen kann, ist noch ungewiss. Nächsten Dienstag steht bereits der Supercup gegen den FC Bayern ein Programm.

Definitiv ein Thema für einen Einsatz sowohl gegen Frankfurt wie auch die Bayern ist Neuzugang Donyell Malen. Beim Pokalsieg gegen Wehen Wiesbaden spielte er am vergangenen Wochenende rund eine halbe Stunde. Noch ist der Niederländer aber nicht bei 100 Prozent und hat noch einigen Nachholbedarf. “Jedes Training tut Donny natürlich gut. Man darf nicht vergessen: Der Junge kommt aus einer anderen Liga, aus einem Land. Er muss sich an einige Sachen hier gewöhnen. Aber man sieht seine aussergewöhnlichen fussballerischen Fähigkeiten”, so Rose. Vor allem physisch habe der 22-Jährige noch zuzulegen: “Trotzdem, in unserer Situation – so gross ist der Kader jetzt auch nicht – haben wir Donny natürlich auf dem Schirm, auch für Samstag.”

psc 12 August, 2021 14:05