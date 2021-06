BVB denkt für Haaland-Nachfolge an Milans Rafael Leão

Borussia Dortmund wird mittelfristig seinen Torjäger Erling Haaland “verlieren” und ersetzen müssen. Ein Thema ist der junge Portugiese Rafael Leão.

Der 22-jährige Mittelstürmer schnürt seine Schuhe derzeit für den AC Mailand. Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” ist der Youngster ein Thema bei Borussia Dortmund. Die BVB-Verantwortlichen sollen dem Angreifer die Rolle als Haaland-Nachfolger durchaus zutrauen und könnten sich bei einem Abgang des Norwegers um Leão bemühen.

In der abgelaufenen Saison hat der einstige Sporting-Junior in der Serie A in 30 Spielen jeweils sechs Tore und sechs Assists erzielt. Sein Vertrag bei Milan läuft noch bis 2024, eine Ausstiegsklausel besteht nicht.

psc 28 Juni, 2021 09:31