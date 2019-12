BVB zum Jahresabschluss ohne Marco Reus

Borussia Dortmund muss im letzten Spiel des Kalenderjahres 2019 auf seinen Kapitän Marco Reus verzichten.

Der 30-Jährige hat beim spektakulären 3:3 gegen RB Leipzig am Dienstagabend einen Muskelfaserriss erlitten, wie Trainer Lucien Favre am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilt. Er wird somit beim Auswärtsspiel bei Hoffenheim am Freitagabend fehlen. Auch Jadon Sancho ist fraglich. Der englische Nationalspieler musste wegen Krämpfen gegen Leipzig ausgewechselt werden. Ob er sich rechtzeitig erholt, ist noch offen.

💬 #Favre zum Personal: "Bezüglich @Sanchooo10 kann ich noch keine Auskunft geben. Dafür ist es noch zu früh. @woodyinho fällt definitiv aus. Er hat gegen Leipzig einen Faserriss erlitten." #TSGBVB — Borussia Dortmund (@BVB) December 19, 2019

