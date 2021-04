BVB: Jude Bellingham soll bereits einen neuen Vertrag erhalten

Jude Bellingham ist einer der Shooting Stars von Borussia Dortmund. Der englische Mittelfeldspieler soll bereits in Kürze einen neuen Vertrag erhalten.

Der 17-Jährige konnte bei seiner Ankunft im vergangenen Sommer aus reglementarischen Gründen “nur” für drei Jahre unterschreiben. Mit seinem 18. Geburtstag im Juni ist auch ein längerfristiger Vertrag möglich. Medienberichten zufolge will der BVB den Jungstar dann direkt für längere Zeit an den Verein binden. Damit einher ginge auch eine Aufstockung des Jahressalärs auf rund 5 Mio. Euro. Bellingham hat sich in Dortmund sofort etabliert und blickt in dieser Spielzeit bereits auf 42 Einsätze zurück.

Längst sind auch Premier League-Klubs auf den einstigen Profi von Birmingham City aufmerksam geworden. Einen Abgang schliesst der BVB vorderhand aber aus.

psc 26 April, 2021 11:23