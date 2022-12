BVB-Kapitän Marco Reus ist endlich wieder schmerzfrei

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hatte in den Wochen vor der WM mit einer hartnäckigen Entzündung im Sprunggelenk zu tun, verpasste deshalb einige Bundesliga-Spiele und letztlich auch die WM. Nun ist der 33-Jährige endlich wieder schmerzfrei.

Reus konnte sich für längere Zeit schonen, was eine Wirkung erzielt hat. Laut «Ruhr Nachrichten» sind der Angreifer und sein Verein optimistisch, dass Reus beim Trainingsstart vor der zweiten Saisonhälfte am 2. Januar wieder dabei ist. Ob er dann bereits das volle Mannschaftstraining bestreiten kann, ist noch ungewiss. Ziel ist es aber, dass der Stürmer zum Restart in der Bundesliga am 22. Januar gegen Augsburg mit von der Partie ist.

psc 13 Dezember, 2022 11:04