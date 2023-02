BVB-Kapitän Marco Reus nur Reservist – Terzic liefert Begründung

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus musste den 1:0-Sieg seiner Mannschaft in der Champions League gegen Chelsea während 90 Minuten auf der Ersatzbank mitansehen. Trainer Edin Terzic erklärt nach dem Spiel die Gründe und macht eine Ansage.

Der BVB-Coach sah für das Spiel gegen die Blues keinen Platz für Reus in der Aufstellung und wechselte diesen auch nicht ein. «In dem Moment muss er es respektieren wie alle anderen auch und das ist extrem wichtig», so Terzic. Dasselbe trifft auch auf den ebenfalls nicht eingesetzten Innenverteidiger Mats Hummels zu.

Dass Reus überhaupt nicht zum Einsatz kam «tut mir natürlich brutal leid», führt Terzic aus: «Aber es geht nicht nur um Marco. Wir hatten noch andere Jungs, die nicht eingewechselt wurden.» Zuletzt stand der Angreifer nach überstandener Verletzung in der Bundesliga zweimal in Folge in der Startelf. Gegen Chelsea hatte sein Trainer aber einen anderen Plan. «Es war heute auch wirklich schwer zu wechseln. Wir wollten nicht so viel umstellen, weil wir das Gefühl hatten, es passte ganz gut. Ich finde, er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren», so der 40-Jährige weiter: «Im Training und in den nächsten Spielen, wenn er dann spielt, kann er zeigen, dass er es nicht akzeptiert.»

psc 16 Februar, 2023 09:40