BVB-Bosse senden klare Signale in Richtung Julian Brandt

Angreifer Julian Brandt zeigt sich aktuell sehr formstark und hat sich nach eher schleppendem Start in die neue Saison beim BVB längst einen Fixplatz gesichert. Dem 26-jährigen Nationalspieler winkt nun auch eine Vertragsverlängerung.

Wie im «Sport 1»-Podcast «Die Dortmund Woche» berichtet wird, haben die Dortmunder Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem Stürmer klare Signale gesandt, wonach auch mittel- und langfristig mit diesem geplant werde. Brandt ist derzeit noch bis 2024 an den BVB gebunden und könnte bald ein Angebot für eine Verlängerung des Kontrakts erhalten.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag gab es für Brandt auch von Trainer Edin Terzic ei Sonderlob: «Jule hat sich in dieser Saison extrem entwickelt. Er ist einer unserer konstantesten Spieler. Er ist komplett fit, er ist immer einer der Laufstärksten. Und er ist am Ball extrem wichtig für uns.»

Brandt steht nach 27 Pflichtspielen für Dortmund in dieser Saison bei sieben Toren und fünf Assists. Im Januar deutete er an, dass er über eine Vertragsverlängerung in Dortmund glücklich wäre.

psc 14 Februar, 2023 11:20