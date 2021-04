BVB-Klubboss Watzke mit klarem Statement zur geplanten Super League

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt sich klar gegen die neu gegründete Super League.

Englisch, spanische und italienische Klubs haben diese in der Nacht auf Montag lanciert. Die deutschen Vereine lehnen die Superliga hingegen ab, wie Watzke in einer Mitteilung des BVB verlauten lässt. Er erklärt, dass “beide deutsche Klubs, die im ECA-Board vertreten sind, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, in allen Gesprächen zu 100 Prozent deckungsgleiche Auffassungen vertreten haben.” Diese Auffassung ist ablehnend.

Watzke führt aus: “Die Mitglieder des Boards der European Club Association haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat. Dieser Beschluss besagt, dass die Clubs die geplante Reform der UEFA Champions League umsetzen wollen. Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt.”

