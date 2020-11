BVB: Favres Systemwechsel führt zum Erfolg

Borussia Dortmund hat inzwischen während vier Spielen in Folge kein Gegentor mehr kassiert. Schuld daran ist vor allem ein Systemwechsel.

Vor dem Derby gegen Schalke 04 stellte Trainer Lucien Favre von der zuvor praktizierten Dreie- bzw. Fünfer- auf eine klassische Viererkette um. Mit Erfolg: Seither kassierte der BVB weder in der Liga (gegen Schalke & Bielefeld) noch in der Champions League (gegen Zenit und Brügge) Gegentreffer. Und dies obwohl das Personal in der zentralen Abwehr äusserst knapp ist und am Mittwochabend beispielsweise Axel Witsel aushelfen musste.

Der zurzeit einzig fitte Innenverteidiger Manuel Akanji bestätigt nach dem Sieg in Brügge gegenüber “Sky”, dass der Systemwechsel der Mannschaft gut tat: “In dem neuen System mit der Viererkette fühlen wir uns sehr wohl. Manchmal reicht eine kleine Änderung und ich glaube, dass die Umstellung zur Viererkette uns sehr geholfen hat.”

Offen ist, ob für das Schlagerspiel gegen den FC Bayern am Samtagabend Stamm-Verteidiger Mats Hummels zurückkehrt. Am erfolgreichen System dürfte Favre nichts ändern.

psc 5 November, 2020 09:13