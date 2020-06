BVB-Manager Kehl rechnet mit Sanchos Verbleib

Die Saga um Jadon Sancho wird den Fussball wohl noch die kommenden Wochen beherrschen. Bei Borussia Dortmund geht Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl inzwischen vom Verbleib des Youngsters aus.

Geht es nach Borussia Dortmund, würde Jadon Sancho die kommenden Jahre in Schwarz-Gelb spielen. Doch die Interessenten für das Fussball-Juwel nehmen zu. Manchester United werden mittlerweile die grössten Neigungen zum Erwerb nachgesagt.

Sebastian Kehl versprüht hinsichtlich des Sancho-Verbleibs neuen Optimismus. “Wir gehen davon aus, dass Jadon im nächsten Jahr bei uns spielen wird”, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung vor dem Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf ins “Sky”-Mikro.

Obendrein entkräftete Kehl das Gerücht, der FC Liverpool bekunde ebenfalls Interesse an Sancho. Dies entspreche laut Kehl “nicht der Wahrheit”. Indes ist nicht mehr unwahrscheinlich, dass der 20 Jahre alte Engländer eine weitere Saison für den BVB stürmen wird.

Dies liegt unter anderem an der immensen Ablöseforderung von 130 Millionen Euro, von welcher der BVB nicht abzubringen ist. Was dagegen sicher ist: Auch in den kommenden Wochen wird fleissig über Sancho spekuliert.

aoe 13 Juni, 2020 16:25