BVB: Michael Zorc erwartet Jadon Sancho zurück

Mit dem dritten Tabellenplatz in der Premier League-Schlusstabelle und der Champions League-Qualifikation hat Manchester United am Sonntag eine wichtige Bedingung für einen möglichen Transfer von Jadon Sancho erfüllt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc behält aber vorderhand die Ruhe.

Der Dortmunder Verantwortliche verfolgt die Spekulationen um einen Wechsel des 20-Jährigen weiterhin gelassen. Im “kicker” sagt Zorc: “Wir erwarten Jadon zum Trainingsauftakt am Donnerstag zurück in Dortmund.” Der BVB ist weiterhin nicht auf einen Sancho-Verkauf angewiesen und hält an seiner Ablöseforderung im dreistelligen Millionenbereich fest.

Hinter den Kulissen bereiten sich die Dortmunder allerdings auf den möglichen Abgang von Sancho, der früher oder später erfolgen wird, vor. Laut “Times” steht mit Jonathan Ikoné vom OSC Lille ein allfälliger Ersatz bzw. Nachfolger “bereit”. Der 22-Jährige, der einst bei PSG ausgebildet wurde, ist wie Sancho offensiv flexibel einsetzbar.

psc 27 Juli, 2020 09:44