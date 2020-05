BVB: Michael Zorc erklärt Transferpläne & Stand bei Piszczek

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht auf die Pläne beim anstehenden Transfermarkt ein und lässt auch durchblicken, ob und wie es mit Lukasz Piszczek beim BVB weitergeht.

Der polnische Rechtsverteidiger verfügt bekanntlich über einen auslaufenden Vertrag. Zorc deutet nun aber an, dass die Reise des 34-Jährigen in Dortmund noch nicht zu Ende ist: “Lukasz war vor der Pause sportlich sehr stabil, einer unserer Leistungsträger. Er ist sehr integer, schon lange eine Führungsfigur. Wir werden in den kommenden Wochen sicher miteinander sprechen”, teilt er in den “Ruhr Nachrichten” mit. Piszczek spielt bereits seit zehn Jahren für den BVB.

Abgesehen von dieser Personalie hat Zorc auch sonst genug zu tun. Dass er sich angesichts der Coronakrise nun zurücklehnt, sei mitnichten so. Er sehe “keinen Grund zum Jammern” und nun “gefordert, das Beste aus der Situation zu machen”.

Alleine die Personalie Jadon Sancho hält den Manager ständig auf Achse. An der Preisforderung rüttelt man aber nicht. Und bislang ist kein Verein auf den Bundesligisten zugekommen, der die geforderte dreistellige Millionenablöse bietet.

Dortmund seinerseits fokussiert sich auch auf junge Talente. Zuletzt gelang die wichtige Vertragsverlängerung von Nnamdi Collins. Zorc dazu: “Wir haben uns in den vergangenen Wochen zum Beispiel auch intensiv mit unseren Top-Talenten beschäftigt und nun den Vertrag mit Abwehrspieler Nnamdi Collins verlängert. Das war keine Selbstverständlichkeit, weil der Junge bekanntlich bei mehreren europäischen Spitzenklubs auf der Wunschliste stand.”

psc 11 Mai, 2020 09:12