Der BVB-Trainer für nächste Saison soll bereits feststehen

Borussia Dortmund hat sich am Sonntag von seinem Trainer Lucien Favre getrennt. Bis Saisonende soll erst einmal der bisherige Co-Trainer Edin Terzic übernehmen. Im Sommer könnte dann Marco Rose von Gladbach abgeworben werden.

Wie die “Bild” und auch der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichten, steht der 44-Jährige bei den BVB-Verantwortlichen sehr hoch im Kurs. In dieser Woche hat Rose Gladbach ins Achtelfinale der Champions League geführt. Angeblich verfügt er in seinem bis 2022 gültigen Kontrakt bei den Fohlen über eine Ausstiegsklausel. Somit könnte er von Dortmund also durchaus abgeworben werden, falls er Interesse am Job hat. In Gladbach wird man einen vorzeitigen Abgang des Erfolgstrainers aber zu verhindern versuchen.

psc 13 Dezember, 2020 23:04