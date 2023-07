BVB-Neuzugänge: Sebastian Kehl bezieht Stellung

Ein Teil der BVB-Fans stellen ihrem Herzensverein bisher kein gutes Transferzeugnis aus. Sebastian Kehl schliesst weitere Zuzüge in den nächsten Woche zumindest nicht aus.

Das grosse Fanumfeld bei Borussia Dortmund wird langsam nervös. Relativ viel war beim BVB bisher nicht los auf dem Transfermarkt. In Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini sind bislang drei Neuzugänge bekanntgegeben worden. Folgen weitere?

"Wir machen uns natürlich Gedanken und beobachten den Markt. Wir sind auf einige Dinge vorbereitet", sagt Sportchef Sebastian Kehl bei "Sport1". "Es kann noch sein, dass uns der eine oder andere verlässt. Es ist aktuell aber nichts geplant oder in der Pipeline."

Soumaila Coulibaly, Thomas Meunier, und Thorgan Hazard sollen den BVB noch in den nächsten Wochen verlassen. Zumindest bei den beiden Letztgenannten gestaltet es sich jedoch äusserst schwer, einen Abnehmer zu finden.

"Es kann noch was passieren", schliesst Kehl grundsätzlich nicht aus, dass auch auf der Zugangsseite noch etwas passieren kann. "Der Kader bietet uns aktuell aber auch so viele Optionen. Wir sind sicher nicht zu klein aufgestellt. Ich werde das Transferende von Borussia Dortmund heute nicht bekanntgeben. In der aktuellen Konstellation fühlen wir uns aber überhaupt nicht unwohl."

aoe 29 Juli, 2023 16:58