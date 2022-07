BVB-Neuzugang Haller richtet eine Kampfansage an den FC Bayern

Sébastien Haller verfolgt mit Borussia Dortmund grosse Ziele. Unter anderem möchte der Stürmer den FC Bayern ärgern.

Borussia Dortmund lässt sich die Dienste von Sébastien Haller bis zu 34,5 Mio. Euro kosten. So viel Geld wandert in die Kasse von Ajax. Der Ivorer, der künftig beim BVB mit der Nummer 9 auflaufen wird, richtete zum Antritt bei Schwarzgelb gleich mal ambitionierte Worte an die Öffentlichkeit.

“Dortmund ist nicht der einzige, aber der grösste Rivale von Bayern, die jetzt einige Titel in Folge gewonnen haben. Aber natürlich ist es das Ziel, ihnen einen Kampf zu bieten und Erster zu werden”, bekräftigte der Neuzugang. Er sei “ein grosser Stürmer, ich versuche Bälle aufzulegen und einfach zu spielen. Meine Aufgabe ist es, im richtigen Moment im Strafraum zu sein, mit dem richtigen Timing um das Tor zu erzielen”, so Haller.

Der 28-Jährige weiter: “Ich liebe es, Tore zu schiessen, weil es meine stärkste Fähigkeit ist. Aber Vorlagen zu geben, ist auch etwas Schönes. Es ist wie ein Geschenk für deine Mitspieler. Als Stürmer für die Offensive muss ich dafür stehen, dass wir Tore schiessen – per Vorlage oder Tor.” Beim BVB wurde er mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

adk 7 Juli, 2022 10:40