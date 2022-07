BVB-Neuzugang Niklas Süle gibt ein ganz grosses Ziel vor

Niklas Süle ist diesen Sommer vom langjährigen Bundesliga-Dominator FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Mit seiner Anfangszeit beim BVB ist der 26-jährige Abwehrspieler sehr zufrieden. Und die Zielvorgabe ist klar.

Süle möchte mit Dortmund um den Meistertitel in der Bundesliga mitspielen. “Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht daran glaube, dass wir Meister werden können. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können”, wird der BVB-Neuzugang am Rande des Trainingslagers in Bad Ragaz vom “kicker” zitiert. Süle fühlt, dass es in Dortmund in diesem Sommer zu einem Umbruch kam – nicht zuletzt durch die vielen Transfers. Mit dem aktuellen Kader sei er sehr zufrieden: “Mit dem Umbruch habe ich schon das Gefühl, dass wir auf jeder Position sehr gut besetzt sind und sich keiner sicher sein kann, zu spielen. Dadurch entsteht ein gewisser Leistungsdruck. Das ist sehr positiv.”

Der Verteidiger ist sich aber sehr wohl bewusst, dass Worte vor Saisonstart nicht zählen: “Ich glaube, wir haben schon Grosses vor dieses Jahr. Wir sind in drei Wettbewerben, wo wir natürlich vorne mitspielen und das Bestmögliche erreichen wollen. Wir werden sehr, sehr viel dafür tun – aber allein vom Reden hast du keinen Erfolg.”

Die Mannschaft müsse sich zunächst natürlich finden: “Ich sehe jeden Tag im Training, wie sich jeder reinhängt. Wir sind sehr gut gerüstet, arbeiten sehr hart und gehen topfit in die ersten Spiele. Dortmund hat fußballerisch die Qualität und mit Edin Terzic einen Trainer, der eine gewisse Spielidee verkörpert.”

psc 21 Juli, 2022 15:34