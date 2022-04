BVB & Red Bull Salzburg nähern sich wegen Adeyemi an

Ein möglicher Transfer des deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund nimmt wieder an Fahrt auf.

Nachdem zuletzt die Gespräche eher ruhten, scheint nun eine Annäherung stattgefunden zu haben. Dies lässt Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter nun gegenüber “Sky Sport Austria” verlauten. “Es ist genauso interessant und herausfordernd wie viele andere Transfers. Es ist ein gewisser Prozess, wo man sich annähert und wieder ein Stück entfernt und wieder annähert”, lässt sich der Österreicher zitieren und sagt weiter: “Der Prozess läuft gerade und wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wohin der Weg führt.” Angeblich könnte es über die Ostertage entscheidende Gespräche geben. Gefeilscht wird weiterhin um die Ablöse für Adeyemi: Salzburg fordert für den 20-Jährigen angeblich 40 Mio. Euro. Der BVB versucht den Preis zu drücken.

Weiterhin ahnungslos, was seine sportliche Zukunft anbelangt, gibt sich Adeyemi selbst. Der Stürmer betont nach wie vor, dass er sich ausschliesslich auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentriert. Sein aktueller Vertrag in Salzburg läuft bis 2024. Eine Rückkehr in die Bundesliga soll aber ein konkretes Ziel des dreifachen Nationalspielers sein.

psc 11 April, 2022 15:45