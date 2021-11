Harte Worte beim BVB: Rose & Zorc kritisieren Neuzugang Donyell Malen

Rund 30 Mio. Euro Ablöse investierte Borussia Dortmund im Sommer in den niederländischen Angreifer Donyell Malen. Der 22-Jährige kann bislang nicht überzeugen. Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Marco Rose setzen den Stürmer jetzt unter Druck.

Im “kicker” findet vor allem Zorc sehr klare Worte, was die bisherigen Auftritte von Malen angeht. Demnach sei es offensichtlich, “dass Donny noch nicht das zeigt, was wir uns erhofft haben. Er strahlt zu wenig Torgefahr aus und bietet zu wenig an. Daran müssen wir mit ihm arbeiten.” Der niederländische Nationalspieler hat in bislang 17 Spielen für den BVB nur einen Treffer erzielt und zwei Assists beigesteuert.

Trainer Marco Rose kritisiert auch die Einstellung und das Defensivspiel des Neuzugangs: “Für Donny geht es darum, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, an das Tempo, an die Physis.” Er müsse insbesondere an seinem Mindset arbeiten: “Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball viel Energie aufwendet, um dadurch in andere Situationen zu kommen.” Malen müsse davon überzeugt werden, “dass das wichtig für ihn ist.”

