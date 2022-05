Der BVB ist an einem Salzburg-Verteidiger dran

Borussia Dortmund verstärkt sich im Hinblick auf die neue Saison mit gleich zwei neuen Innenverteidigern (Niklas Süle & Nico Schlotterbeck). Auch auf den Aussenverteidiger-Positionen soll etwas gehen. Rasmus Kristensen von Red Bull Salzburg steht im Fokus des Bundesligisten.

Der 24-jährige Däne zählt beim österreichischen Serienmeister auf der rechten Abwehrseite zum Stammpersonal. Der Rechtsverteidiger zeigt auch immer wieder seine Qualitäten im Spiel nach vorne und hat in dieser Saison bereits sieben Ligatreffer markiert. Laut “Bild” ist Kristensen jetzt ein Thema in Dortmund. Die Chancen auf einen Transfer sind intakt, möchte der dänische Nationalspieler doch im Sommer trotz Vertrag bis 2025 in Salzburg in eine Topliga wechseln.

Angesichts dieses noch langfristigen Vertrags ist allerdings eine beträchtliche Ablöse fällig. Durch den Verkauf von Erling Haaland könnten entsprechende Mittel frei werden.

Mit Ramy Bensebaini von Gladbach hat Dortmund auch für die linke Abwehrseite eine potentielle Verstärkung im Visier.

psc 6 Mai, 2022 10:04