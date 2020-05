BVB gegen Schalke definitiv ohne Emre Can & Axel Witsel

Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen Schalke 04 am kommenden Samstag definitiv auf sein Sechser-Duo Emre Can und Axel Witsel verzichten.

Wie der “kicker” berichtet, sind die beiden Mittelfeldstrategen nicht ins obligatorische Quarantäne-Camp eingerückt. Damit ist klar, dass sie am Samstag beim Heimspiel gegen Schalke nicht spielberechtigt sind. Zu den Verletzungen von Can und Witsel hat sich der Verein bislang nicht konkret geäussern.

Zum Bundesliga-Restart werden beim BVB ausserdem Marco Reus (Aufbautraining), Dan-Axel Zagadou (Aussenbandverletzung im Knie) und Nico Schulz (muskuläre Probleme) fehlen.

Manuel Akanji, der am Sonntag erstmals Vater wurde, ist hingegen dabei. Laut “kicker” fehlte er im Training am Dienstag, aber soll am Samstag auflaufen. Er wird wohl die Position von Zagadou in der Abwehr einnehmen.

psc 12 Mai, 2020 15:46