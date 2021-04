BVB: Ganz schlechte Nachrichten von Sancho & Moukoko

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic muss weiter auf Jadon Sancho und Youssoufa Moukoko verzichten.

Der englische Angreifer plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum. Deshalb verpasst er das Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag und auch das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Manchester City, wie Terzic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bestätigt. Immerhin zeichnet sich ab, dass Sancho in absehbarer Zeit zurückkehrt: “Bei Jadon hoffen wir, dass wir da in den nächsten sieben Tagen näheres wissen.”

Einen längerfristigen Ausfall, im schlimmsten Fall sogar bis Saisonende, droht bei Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige hat sich beim Aufenthalt bei der U21-Nationalmannschaft eine Schienbeinprellung zu. Diese könnte laut “Bild” schlimmer sein als zunächst angenommen. Es droht sogar das vorzeitige Saisonaus. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen sollen Klarheit bringen.

Immerhin kann der BVB wohl wieder auf Kapitän Marco Reus sowie Raphaël Guerreiro und Mateu Morey zählen. Alle drei sind wieder im Training.

▶️ PK-Beginn in Brackel! 🎙 Edin #Terzic zum Personal: "Marco #Reus und Rapha #Guerreiro haben gut trainiert. Wir gehen davon aus, dass sie eine Option sind für das Wochenende. Auch bei Mateu #Morey könnte es schon reichen."#BVBSGE pic.twitter.com/RUDCZraXBK — Borussia Dortmund (@BVB) April 1, 2021

psc 1 April, 2021 14:54